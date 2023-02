Ducati Diavel V4 protagonista con le Design Nights

Una serie di eventi internazionali tutti dedicati al design su due ruote, per Ducati Diavel V4 protagonista delle Diavel V4 Design Nights.

Dopo le prove dinamiche tra le curve di Jebel Hafeet, in occasione della riding première tenutasi negli Emirati Arabi Uniti, lo stile del Diavel V4 si è infatti guadagnato la luce dei riflettori anche ad Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Londra e New York, grazie a cinque eventi esclusivi e dedicati alla nuova arrivata della casa di Borgo Panigale.

Nel corso di questi cinque eventi, Ducati ha presentato una delle novità più attese di questa stagione motociclistica, puntando l'attenzione sul design di una famiglia di moto che negli anni è diventata un'icona di stile. Cornice degli eventi, la Klibansky Gallery ad Amsterdam, il Sinner Paris a Parigi, il TheMerode Club a Bruxelles, The Gherkin a Londra e i Moonlight Studios in quel di New York.

"Ducati ha una filosofia di design unica al mondo - ha dichiarato il Direttore del Centro Stile Ducati Andrea Ferraresi - che deriva da una straordinaria attenzione ai dettagli e pone lo stile come elemento centrale e distintivo in ogni nostra creazione. La famiglia Diavel è speciale per il Centro Stile perchè è nata da una nostra proposta forte e innovativa in cui l'azienda ha creduto fortemente".

La principale novità per il Diavel V4 è l'introduzione del V4 Granturismo. Il motore è infatti da sempre al centro del concetto Diavel e in questa terza generazione si conferma elemento distintivo tanto per lo stile quanto per il carattere e le prestazioni. I designer Ducati sono quindi partiti dal V4 Granturismo, valorizzandolo e rendendolo protagonista, sviluppando tutti gli altri elementi che contribuiscono allo stile del Diavel.

Le Diavel V4 Design Nights proseguiranno con altri appuntamenti nei prossimi mesi. Eventi come questi sono infatti parte di un percorso che ha l'obiettivo di valorizzare sempre di più il design Ducati e che vedrà un momento importante con la partecipazione della casa motociclistica di Borgo Panigale alla Milano Design Week 2023.

Il nuovo Diavel V4 è disponibile nelle concessionarie della rete Ducati nella classica colorazione Rosso Ducati oppure nella versione in nero lucido Thrilling Black.