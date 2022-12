Avventure per tutti i gusti con Ducati Riding Experience

Si allarga l'offerta Ducati Riding Experience per la stagione 2023, con esperienze su due ruote per tutti i gusti. Il pacchetto ideato dalla casa di Borgo Panigale è quello composto da format distinti, tra didattica di alto livello che comprende istruttori d'eccellenza (tra cui diversi ex professionisti del Motomondiale), location prestigiose e tanti modelli della gamma Ducati da guidare.

Il programma, che dal 2003 ha accolto più di 28.000 partecipanti, per il 2023 introduce ora novità nei corsi di guida DRE Academy, così come nei viaggi organizzati DRE Travel Adventures, oltre alla programmazione di inedite date internazionali.

Sul fronte delle esperienze in pista, le tre tappe di DRE Road e DRE Rookie si svolgeranno presso l'Autodromo di Modena nei weekend del 20-21 maggio, del 24-25 giugno e del 9-10 settembre. Gli appuntamenti con il DRE Racetrack (che comprendono i programmi 'One to One') sono invece due e si terranno il 6-7 giugno e il 26-27 settembre sull'asfalto del World Circuit Marco Simoncelli di Misano. L'inedito DRE Track Warm Up è in programma nel weekend del 17-18 giugno all'Autodromo di Modena.

Le iscrizioni per il DRE Adventure apriranno invece a gennaio 2023, mentre sono già aperte quelle per le DRE Travel Adventures. Il primo appuntamento, in questo caso, è quello con la DesertX Expedition in Sardegna dal 12 al 16 giugno. I quattro Dream Tour in calendario si svolgeranno nelle date del 3-5 luglio, 10-12 luglio, 13-15 ottobre e 17-19 ottobre. La Multistrada Expedition prenderà poi il via da Torino il 3 ottobre e si concluderà l'8 ottobre. Riservata a dieci partecipanti, la spedizione su due ruote si snoda su un itinerario di 1500 km che attraversa Italia e Francia toccando la Cesana-Sestriere, il Colle del Sommeiller, le Gole del Verdon e la Costa Azzurra.

A breve, inoltre, gli appuntamenti del DRE Racetrack verranno ampliati con un calendario di date internazionali, su alcuni dei circuiti più evocativi del mondo.