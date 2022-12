Ducati sbarca a Rotterdam con la nuova concessionaria

Si amplia la rete rete di distribuzione nei Paesi Bassi per Ducati, che ha aperto le porte di una nuova concessionaria a Rotterdam, seconda città per popolazione in Olanda e sede del porto più grande d'Europa.

Il nuovo spazio dedicato alle rosse di Borgo Panigale si colloca all'interno delle mura di Moto Rotterdam, concessionaria da poco passata sotto nuova proprietà, completamente rinnovata e modernizzata negli spazi. Il venditore si trova nella zona nord-ovest della città, in Strickledeweg 112, facilmente raggiungibile dall'autostrada.

L'area dedicata a Ducati all'interno della concessionaria ospita sia lo showroom che l'officina. All'interno del negozio è esposta tutta la gamma Ducati e Scrambler, insieme alle rispettive collezioni di abbigliamento e di accessori.

Nell'officina, invece, è stato creato un ampio spazio Ducati, dove sarà a disposizione un team di tecnici per l'assistenza e le riparazioni.

A Rotterdam ci sarà anche la possibilità di acquistare moto certificate Ducati Approved, ovvero moto Ducati usate con meno di sei anni dalla prima immatricolazione, un chilometraggio inferiore a 50.000 km e che, per garantirne lo stato, hanno superato una checklist di 35 controlli approfonditi.

La cerimonia inaugurale del nuovo stabilimento si è tenuta sabato 17 dicembre 2022 alla presenza di Francesco Milicia, VP global sales & after sales Ducati insieme a Maxime Loiseau, managing director Ducati West Europe, e Tim Boonsma, director Moto Rotterdam.

"Introdurre un nuovo punto vendita in una località come Rotterdam - ha detto Francesco Milicia - è per Ducati un grande valore aggiunto perché si tratta di una città all'avanguardia che risponde ad un mercato motociclistico in incremento. Inoltre l'Olanda costituisce un panorama molto importante per il marchio, anche dal punto di vista della community di appassionati molto attiva presente in questo territorio. Ha infatti sede proprio nei Paesi Bassi uno dei più grandi Ducati Club al mondo, il Ducati Club Nederland, che conta migliaia di iscritti".