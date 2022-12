Da Bmw Motorrad edizioni 100 Years di R NineT e R18

Sono trascorsi 100 anni da quando nel dicembre del 1923 il capo progettista Max Friz mise in cantiere la prima motocicletta Bmw, la R32, equipaggiata con un motore boxer due cilindri a quattro tempi raffreddato ad aria. Per celebrare il secolo di attività, Bmw Motorrad ha deciso di presentare le serie speciali "100 years" dei suoi modelli R NineT e R18. Entrambe verranno costruite per tutto il mondo in soli 1923 esemplari, per sottolineare la data di nascita delle attività.

La R NineT, una roadster raffinata e sofisticata con motore boxer a due cilindri raffreddato ad aria/olio da 80 kW (109 Cv), sfoggia per questa serie speciale un'ampia gamma di optional e numerose cromature. Il serbatoio è una combinazione di nero con cromo e un doppio filetto bianco ed è completato da protezioni nella zona delle ginocchia. Sfoggia il badge 100 Years.

Cromatura anche sulla gobba della sella bicolore nero/oxblood mentre il parafango anteriore è nero con doppio filetto bianco.

Sono in nero i tubi della forcella, lo snorkel della presa d'aria e altri componenti. La R nineT 100 Years, inoltre, dispone di ruote 719 Classic con cerchi anodizzati neri, coperchi della testa del cilindro fresati, leve al manubrio regolabili e un sistema di poggiapiedi, poggiapiedi per il passeggero. Completano il quadro le luci di svolta adattive e il pacchetto Comfort con manopole riscaldate, cruise control e Driving Modes Pro.

Per la R18 100 Years con motore boxer di 1.800 cc da 67 kW (91 CV), colorazione sempre Classic Chrome: verniciatura nera e superfici cromate lucide, doppio filetto bianco e badge 100 Years, anche sul parafango posteriore. Quello anteriore e le coperture laterali sono verniciate in nero, sempre con doppio filetto. Il sedile rivestito nella combinazione bicolore nero/oxblood presenta una goffratura a diamante. Neri il motore, l'alloggiamento della trasmissione e la trasmissione dell'asse posteriore. Cromati i raccordi del manubrio, leve del cambio e del freno a pedale, morsetti del manubrio, contrappesi del manubrio, specchietti, pompe dei freni, pinze dei freni, coperchi del carter del motore, coperchi della testa del cilindro e guarnizioni del collettore di aspirazione. Da citare, infine, i silenziatori Akrapovič, cromati e con finiture dei terminali di scarico perforate nello stile ad elica del logo Bmw.