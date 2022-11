La festa Harley Davidson chiude la stagione

Una festa di fine stagione sulle due ruote di Milwaukee. Lo scorso fine settimana, più di duemila appassionati harleysti da ogni parte di Italia si sono dati appuntamento a Verona per il raduno H.O.G. Inverno 2022.

Protagonisti, i motociclisti del club H.O.G. (Harley Owners Group) che riunisce i proprietari di ogni tipo di Harley Davidson e nato nel 1983. L'obbiettivo di questo gruppo, che conta un milione di membri in tutto il mondo, è di creare e condividere esperienze in moto.

Localmente sono i Chapter a rappresentare l'H.O.G., legati alla concessionaria Harley-Davidson ufficiale di zona, con lo scopo di creare eventi per i propri clienti.

In Italia è molto forte la cultura H.O.G. e alla fine della stagione motociclistica, con l'arrivo del freddo, questo evento ormai parte della tradizione, è riuscito a raggruppare oltre duemila membri H.O.G..

A dare il via all'evento è stata una parata di oltre 1100 moto e supportata dalle autorità locali, che ha attraversato il centro di Verona, passando dall'Arena. L'evento è proseguito per alle Gallerie Mercatali con una cena, un party e un DJ set.