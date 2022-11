Bautista su Ducati campione mondo della Superbike

Dopo il trionfo in MotoGp con 'Pecco' Bagnaia, la Ducati fa festa anche nella Superbike. A Mandalika in Indonesia è l'ora del trionfo per Alvaro Bautista che chiude al secondo posto gara-2 del round laureandosi campione del Mondo. Per prendersi il titolo, che alla scuderia mancava invece dal 2011 con Checa, basta il secondo posto nella prova alle spalle del turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu, che fa tris dopo gara-1 e superpole race ma è costretto a cedere lo scettro allo spagnolo. Per la 'Rossa' di Borgo Panigale è il 15° Mondiale Piloti della storia. Bautista 'imita' così Pecco Bagnaia che il 6 novembre aveva riportato il titolo mondiale della MotoGP in casa Ducati. "Ora è il tuo turno", aveva 'profetizzato' sui social la scuderia italiana che, tra l'altro, ha già rinnovato il contratto per il 2023 al pilota spagnolo. E così è stato in un anno per i motori targato Ducati, che si impone anche nel campionato per le derivate di serie grazie al primo titolo di campione del Mondo per Bautista. Domenica positiva in superbike anche per i piloti italiani, i primi dietro il trio composto da Bautista, Razgatlioglu e Rea: Andrea Locatelli, infatti, è terzo in superpole race e quarto al traguardo in gara-2 davanti ad Axel Bassani, mentre Michael Ruben Rinaldi, compagno di Bautista, è decimo. Un Mondiale che fa gridare tutta la sua gioia al pilota spagnolo: "E' un sogno che si avvera, specie dopo gli ultimi 2 anni, molto difficili. Ringrazio chi mi ha dato fiducia. Per la prima volta mi sono sentito un po' stressato in gara 2 prima del via ma ho cercato di giocarmela e controllare le emozioni. Quando ero primo sbagliavo tantissimo perché avevo la testa da un'altra parte. Sono stato molto costante in tante situazioni diverse". Il Mondiale di Superbike si chiuderà il 20 novembre, giorno di gara-2 del Round di Phillip Island, in Australia.