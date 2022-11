Ducati, a Eicma tra passione, design e novità

Un evento serale ad Eicma per celebrare la passione ducatista. In occasione della fiera internazionale dedicata alle due ruote, la casa di Borgo Panigale ha portato in scena, mercoledì, presso il suo stand, l'evento dal titolo 'Passione. Design. Tecnologia. Made in Italy', al quale hanno partecipato anche il campione del mondo Francesco Bagnaia e il compagno di squadra Enea Bastianini (terzo nella classifica finale della stagione MotoGP 2022).

A fare da 'contorno' alla serata, anche la Desmosedici GP22 di 'Pecco' arrivata direttamente da Valencia e tutti i prodotti della nuova gamma Ducati. L'occasione, per la casa motociclistica, è stata quella per celebrare i principali ingredienti della propria personale visione delle due ruote, così come quella di festeggiare la tripletta iridata in MotoGP.

La serata milanese ha rappresentato anche la prima uscita in pubblico di Francesco Bagnaia come campione del mondo MotoGP, ma anche il momento per dare il benvenuto ufficiale nel Ducati Lenovo Team a Enea Bastianini. L'evento è stato moderato dalla voce italiana della MotoGP per eccellenza, Guido Meda, che dopo aver raccontato gara per gara la stagione, ne ha ripercorso i momenti salienti e li ha poi commentati insieme a Bagnaia, Bastianini, al Team Manager del Ducati Lenovo Team Davide Tardozzi e al tester ufficiale Michele Pirro.

Ad arricchire l'evento ci hanno pensato le due performance dal vivo della violinista Saule Kilaite e dell'artista Vincenzo Mascoli, che per Bagnaia ha creato un'opera speciale con la sua tecnica di collage, poi omaggiata a fine serata al neo campione del mondo MotoGP.