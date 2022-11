Vmoto Soco, a Eicma concept firmato Pininfarina

In occasione della nuova edizione di Eicma, Vmoto Soco Group presenta il concept nato dal progetto avviato con Pininfarina. Tra le due realtà è infatti nata recentemente una collaborazione il cui obiettivo è quello di realizzare un programma esteso a più prodotti per la mobilità elettrica.

Il progetto si è tradotto nel concept dedicato alla visione di un veicolo elettrico di nuova generazione, che traccia linee guida condivisibili in futuro con altri progetti di mobilità sostenibile del Gruppo. È il primo passo verso la realizzazione di un'idea sulla quale nessun costruttore del segmento urban mobility aveva focalizzato l'attenzione fino ad oggi. Alle soluzioni elettroniche, alla componentistica delle batterie e al contenimento dei pesi, il concept ha aggiunto un fattore prezioso, ovvero un basso coefficiente di resistenza aerodinamica per avere positivi effetti incrementali su prestazioni e autonomia di un veicolo elettrico a due ruote.

Il coinvolgimento di Pininfarina mira poi a combinare bellezza ed eleganza con bassa resistenza aerodinamica per ottimizzare il percorso dei flussi dell'aria. Uno studio, quest'ultimo, che produce un effetto positivo anche sulla stabilità di prestazioni del motore, sfruttando il vento per controllarne la temperatura, a beneficio dell'autonomia della batteria.

Pininfarina ha curato il design del concept, caratterizzato da uno stile aereodinamico e da forme 'scolpite dal vento'. "Il programma di crescita e innovazione presentato a Eicma 2021 - ha affermato Graziano Milone, President Strategy e Business Development e CMO Vmoto - con il lancio mondiale del nuovo marchio premium VMOTO ha l'obiettivo di creare strumenti per la mobilità urbana accessibili a tutti e per tutte le esigenze.

Migliorare continuamente le performance dei nostri prodotti per favorire la transizione dalla mobilità tradizionale a quella elettrica è la nostra priorità. Per riuscire avevamo bisogno di individuare un partner di grande esperienza e autorevole capacità tecnica. La scelta di affidare questo progetto a Pininfarina è stata una scelta naturale". La volontà di Vmoto Soco Group di avviare una collaborazione con un partner che ha legato il suo nome ad alcune tra le auto più belle ed iconiche di sempre, è coincisa con la volontà di Pininfarina di esplorare anche quello della mobilità elettrica su due ruote.