Presidente Eicma, siamo cresciuti del 35%, numeri da pre-Covid

"Siamo più grandi degli anni scorsi: siamo cresciuti del 35%, e siamo in fiera con il sesto padiglione in più. Il pubblico lo vedremo, ma gli indicatori che abbiamo ci rivelano quasi un ritorno al pre pandemia". Lo ha detto il presidente di Eicma, Pietro Meda, in occasione della 79esima edizione dell'Esposizione internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, a Fiera Milano Rho.

È "un grande palcoscenico - ha spiegato- con il ritorno della Ducati, campione del mondo, credo che questa sia già una novità importante". Meda ha sottolineato che "il business si sta muovendo, la fiera è una grande occasione di business to business per tutte le aziende". Eicma e l'Italia "si confermano il vertice mondiale delle due ruote" e "non solo a novembre". In mostra ci sono "1300 espositori di cui il 20% sono nuovi: vuol dire che la fiera e il mondo delle due ruote sta crescendo. Da appassionati di questo mondo siamo contenti di riproporci così e del fatto che tutte le imprese del mondo stiano vendendo da noi: siamo la capitale delle due ruote".