Moto: nel week-end del 4/6 tappa Mondiale Superbike a Misano

Si terrà nel week-end del 2-3-4 giugno sul circuito di Misano Adriatico , intitolato a Marco Simoncelli, l''Emilia-Romagna Round' del 'WorldSBK' il Mondiale Superbike di motociclismo. Quello romagnolo sarà l'unico appuntamento italiano della categoria e conferma il tracciato misanese nell'élite di circuiti mondiali che ospitano WorldSBK e MotoGP. La scorsa edizione aveva visto assieparsi, all'interno della struttura, 65.825 spettatori.

"Anche nel 2023 - osserva in una nota Gianmaria Manghi, capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna - il circuito di Misano ospiterà una tappa del WorldSBK, evento che si inserisce in un calendario che, insieme al Gran Premio di Formula 1 di Imola e alla prova del MotoGP, prevista sempre nella pista riminese, confermerà anche il prossimo anno la nostra Regione come capitale degli sport motoristici e punto di riferimento per tutti gli appassionati".

Il Mondiale della Superbike "è un appuntamento strategico per il motorsport - puntualizza Andrea Albani, direttore generale del circuito romagnolo - e la nostra pista insieme ad Assen e Philip Island è fra le prime tre al mondo per numero di gare disputate. Anche nel 2023 confermeremo l'opzione 'un biglietto, due mondiali' per favorire gli appassionati con un'offerta molto conveniente. Il 4 giugno - cocnlude - è una data concordata con Dorna per non sovrapporre l'Emilia-Romagna Round ad altri eventi motoristici mondiali e credo sia una bella opportunità anche per l'industria turistica del territorio".