Eicma: assessore Lombardia, salone attrae da tutto il mondo

"Oggi abbiamo una grande presenza di espositori stranieri e questo la la dice lunga sul carattere internazionale di questa fiera e anche del territorio che ospita: la fiera Eicma è a Milano, in Lombardia, e dimostra la capacità di attrarre anche dall'estero". Lo ha detto la assessora a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, in occasione dell'inaugurazione della 79esima edizione di Eicma, a Fiera Milano Rho.

"Eicma - ha aggiunto - guarda al mondo delle due ruote a 360 gradi, ha resistito anche nel momento più difficile ma non c'è paragone e finalmente torniamo a incontrarci di persona".