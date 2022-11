Ducati World Première, l'ultimo episodio parla di Scrambler

Ultimo appuntamento per la Ducati World Première che nel pomeriggio di oggi, 7 novembre, avrà come protagonista la nuova generazione Scrambler Ducati. L'episodio della web series, con la quale anche quest'anno la casa di Borgo Panigale ha presentato tutte le novità 2023, sarà tramesso alle 16 è ha come titolo quello di 'Next Gen Freedom'.

La moto in scena per la puntata conclusiva della serie dedicata al mondo 'ducatista', è poi anche quella che gli appassionati hanno potuto vedere in anteprima assoluta in occasione del World Ducati Week 2022, la scorsa estate.

Tutti i dettagli del nuovo Scrambler saranno rivelati su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.