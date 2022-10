Ktm RC 8C, nata per la pista a caccia di prestazioni

Nata pronta per scendere in pista e far registrare tempi da record. La nuova arrivata in casa KTM è la seconda generazione della RC 8C, moto da pista interamente costruita a mano e che per l'edizione 2023 migliora ulteriormente il suo carattere 'Ready to race'.

Non si tratta infatti di un rinnovamento puramente estetico per la due ruote a firma KTM, quanto piuttosto di una 'strategia' basata su una profonda evoluzione del motore LC8c e su sviluppi specifici per la pista, per non parlare del pacchetto elettronico aggiornato, di nuove soluzioni per contenere il peso e di una ricca componentistica ai vertici del segmento. Il tutto, con l'obiettivo da parte del team R&D di KTM di ottenere performance, affidabilità e sfruttabilità al 100%.

L'incremento della potenza di 7 CV per arrivare a 135 CV a 11.000 giri/minuto (con una coppia che si attesta a 98 Nm a 8.250 giri/minuto) è stato ottenuto con importanti accorgimenti tecnici, come l'impiego di leggere valvole e bielle in titanio e di pistoni a due segmenti per ridurre le masse in moto alterno, che hanno anche innalzato il rapporto di compressione. Ci sono poi corpi farfallati più grandi e una nuova pompa benzina in grado di aumentare la pressione nel circuito. L'aumento del precarico delle molle frizione e l'eliminazione del contralbero superiore, ricalibrando quello nel carter, hanno poi portato vantaggi in termini di durata.

Il peso a secco della KTM RC 8C 2023 è stato portato a soli 142 kg. Questo, insieme all'agilità del telaio in acciaio al cromo-molibdeno, conferisce alla moto caratteristiche da prototipo, consentendo anche di impostare traiettorie più aggressive. Hanno contribuito all'aumento di prestazioni anche il nuovo impianto di scarico Akrapovič in titanio, così come il nuovo set-up delle sospensioni.

La KTM RC 8C 2023 verrà realizzata in soli 200 esemplari e venduta al prezzo di 39.900 euro. Ogni modello avrà il numero di serie inciso sulla piastra superiore della forcella e gli ordini possono essere effettuati solo tramite la pagina dedicata sul sito di KTM.