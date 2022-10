Ducati World Première 2023, spazio a sorprese e 'audacia'

Sarà un anno ricco di novità, il prossimo, per Ducati che prosegue nell'anticipare nuovi modelli e aggiornamenti con la Ducati World Première 2023. Un nuovo appuntamento con la web series con la quale la casa di Borgo Panigale sta anticipando le sue prossime 'mosse', è infatti fissato per questo venerdì 28 ottobre. Per il sesto episodio della stagione, Ducati ha anticipato che che "vedrà la presentazione di un modello emozionante, audace e sorprendente. Una moto pronta ad attirare ogni sguardo".

Tutti i dettagli del nuovo modello verranno svelati venerdì 28 ottobre alle 16.00 su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.