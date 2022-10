Ancma, l'ecobonus non riguarda le e-bike

L'ecobonus non riguarda le e-bike e non sosterrà l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, ma unicamente ciclomotori e motocicli elettrici della categoria 'L': lo precisa Confindustria Ancma, l'associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori, in una nota, "a seguito delle inesattezze riportate da alcuni media sulla riapertura odierna della piattaforma per la prenotazione da parte dei concessionari degli incentivi per l'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici".

Nei primi dieci mesi dell'anno, registra l'associazione, il mercato degli elettrici ha segnato un incremento del 59,6%, con 12.800 mezzi immessi su strada, circa il 5% del totale di veicoli venduti. "Malgrado la significativa crescita in termini percentuali - si osserva - il mercato ha bisogno di sostegno per diventare maturo anche in termini di volume: per questo gli incentivi governativi rappresentano un aiuto strategico fondamentale, anche per promuovere culturalmente la diffusione di questi veicoli".