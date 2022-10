Harley Davidson, garanzia e tagliando facili per Pan America

Garanzia e tagliandi facili per Harley Davidson Pan America. Dall'1 ottobre fino al 30 novembre 2022 e su un numero limitato di 80 unità, per l'acquisto delle adventure touring Pan America 1250 e Pan America 1250 Special, saranno anche inclusi due anni di estensione garanzia (oltre i 2 anni di garanzia ufficiale) e quattro anni o 40.000 km di tagliandi ordinari. L'offerta è valida dal 1 ottobre al 30 novembre 2022.

La formula è stata pensata dalla casa di Milwaukee per mettere iu nuovi proprietari nelle condizioni di godersi senza pensieri il viaggio con Pan America, equipaggiata con il nuovo motore Revolution Max 1250 da 150 CV. Per ridurre il peso della moto (Pan America 1250 pesa 242 kg in ordine di marcia, mentre Pan America™ 1250 Special pesa 253 kg in ordine di marcia) il motore Revolution Max 1250 è stato integrato come elemento centrale del telaio.

I due modelli Pan America sono anche un concentrato di tecnologia su due ruote, con l'opzione multipla di riding mode gestiti elettronicamente, il Cornering Rider Safety Enhancements, un V-Twin da 1.250 cc raffreddato a liquido, progettato per offrire un'ampia potenza ad alti regimi e la grande novità del settore moto, l'Adaptive Ride Height (ARH), oltre ad un rivoluzionario sistema di sospensioni che passa automaticamente da una posizione bassa in fase di arresto a un'altezza ottimale quando la motocicletta è in movimento.

L'offerta è valida dal 1 ottobre al 30 novembre 2022.