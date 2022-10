Ducati World Première, quarto episodio con DNA racing

Tornano in scena tutte le novità della Ducati World Première 2023, la web series che domani riapre il sipario per un nuovo episodio, questa volta dedicato alle pure prestazioni su due ruote.

Il quarto episodio della presentazione online sul futuro prossimo della casa di Borgo Panigale, avrà infatti come protagonista un modello che rappresenta l'essenza del racing secondo Ducati. La moto in questione è pensata per essere in grado di stabilire nuovi riferimenti prestazionali, con soluzioni inedite derivate direttamente dal mondo delle competizioni.

Tutti i dettagli del nuovo modello verranno svelati venerdì 14 ottobre alle 16.00 su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.