CIV Classic Weekend a Misano Adriatico, moto storiche in pista

Tutto pronto al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico per il CIV Classic Weekend, in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre . Durante l'evento, che vedrà in Giacomo Agostini il protagonista più atteso, si terranno numerosi appuntamenti di promozione della cultura motociclistica italiana organizzati dal Registro Storico FMI.

Momenti di alto valore sociale, durante i quali verrà ripercorsa la storia del nostro motociclismo, ma anche del Paese dal 1911, data di fondazione della Federazione, ad oggi. E' grazie agli eventi come il CIV Classic Weekend che il Registro Storico diffonde il patrimonio del nostro motociclismo agli appassionati. La FMI vanta oltre 270.000 moto iscritte e ha al suo interno risorse umane grazie a cui è possibile organizzare e proporre attività esclusive.

Nel corso del Misano CIV Classic Weekend uno dei momenti di maggior rilievo sarà la presentazione del libro del Registro Storico. Un'opera nella quale vengono illustrati 65 capolavori dell'ingegneria italiana che hanno influito sulla tecnica del motociclismo. Insieme alla meccanica, l'opera propone un excursus storico del nostro Paese, in modo che l'appassionato possa contestualizzare i periodi di riferimento.

Il programma spazio alle Qualifiche del Gruppo 4, Gruppo 5 e Moto Guzzi Fast Endurance nella giornata di sabato. La sera, gara in notturna Moto Guzzi Fast. Domenica mattina l'incontro riservato agli Esaminatori del Registro Storico, successivamente verrà svelato, per la prima volta, un esemplare unico di Moto Beccaria. In questa occasione verrà ripercorsa la storia della Casa italiana e saranno illustrate le particolari modalità con cui il mezzo è stato riscoperto.