Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition: non per tutti!

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition realizzata per suggellare la partnership tra due autentiche icone britanniche, si riconosce per tanti piccoli vezzi e dettagli esclusivi. Dalla verniciatura custom 60th anniversary che riporta i titoli di tutti i 25 film dell' agente segreto di Sua Maestà con logo ufficiale 007 e filetto dorato realizzato a mano, la figura di James Bond riportata sulla mezza carena anteriore e tanti piccoli dettagli ancora più raffinati rispetto alla RR di serie.

Tutti i titoli dei 25 film di James Bond, compreso l'ultimo "No Time to Die", rappresentati nel loro carattere grafico originale, decorano la fascia centrale del serbatoio. La semicarena anteriore è decorata con un motivo grafico ispirato ad una canna di un fucile che ricorda la più celebre scena di apertura di un film; un filetto dorato eseguito a mano decora il cupolino e il sottile codino completando il raffinato design della Speed Triple 1200 RR Bond Edition.

Prestazioni esaltanti garantite dal motore della Speed Triple 1200 RS: leggero e compatto, capace di erogare 180 cavalli a 10,750 giri/min e 125Nm di coppia. Telaio alleggerito, Triumph Shift Assist up and down di serie, 5 modalità di guida (Road, Rain, Sport, Track e Rider-configurabile), Cornering ABS e cornering traction control (disattivabile) ottimizzati e con piattaforma inerziale IMU a 6 assi. Ogni Speed Triple 1200 RR Bond Edition è un oggetto assolutamente unico ed esclusivo, numerato da 1 a 60 tramite una piastra posta al centro del manubrio che riporta anche il logo ufficiale di James Bond.

L'esclusiva Speed Triple 1200 RR Bond Edition prevede una sofisticata livrea in 3 tonalità (Black, Granite Grey e Storm Grey) arricchita dal logo commemorativo "60 Years of Bond" posto ai lati del serbatoio. Il prezzo della Speed Triple 1200 RR Bond Edition in Italia sarà di € 24.995 (franco concessionario).