Ducati, l'eccellenza italiana da Londra a Tokyo e Shanghai

Da Londra a Tokyo, passando per Shanghai, Ducati protagonista di eventi nel mondo. Le ultime settimane di settembre sono state pieni di impegni internazionali per la casa di Borgo Panigale, all'insegna della portata sempre più globale del brand.

Nella concessionaria di Ducati a Londra, mercoledì 28 settembre è andato in scena 'Ducati Live from London', ovvero un evento dal format inedito, trasmesso anche in live streaming, durante il quale i protagonisti hanno parlato di Made in Italy nel mondo, ricerca nel design e importanza della community. Per l'occasione, gli spazi di Ducati Londra si sono trasformati in uno studio televisivo, nel quale Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati, Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati e Patrizia Cianetti, Direttrice Marketing e Comunicazione Ducati, sono stati intervistati dalla giornalista e conduttrice televisiva britannica Rachel Stringer.

Tra gli ospiti sul palco anche Chaz Davies, ex pilota Ducati nel campionato WSBK, ora coach ufficiale dei piloti del team Aruba.it Racing-Ducati.

Sul fronte cinese, a Shanghai, il Consolato Generale d'Italia e la Fondazione Altagamma hanno organizzato congiuntamente l'esibizione 'Roar of Italy', che ha riunito i migliori marchi italiani di automotive, con Ducati ha rappresentare l'unico brand del mondo moto. L'evento si è svolto tra il 27 e il 29 settembre presso il Bulgari Hotel di Shanghai, dove Ducati ha anche ospitato una presentazione esclusiva dedicata ai due nuovi modelli di Multistrada che vengono lanciati ora sul mercato cinese , la Multistrada V4 Pikes Peak e la Multistrada V2.

A Tokyo, invece, i piloti del Ducati Lenovo Team, durante il soggiorno in Giappone per la sedicesima tappa del motomondiale, sono stati ospiti dell'Ambasciata Italiana, dove hanno incontrato alcuni fan, scattando selfie e firmando autografi, nelle sale dell'Ambasciata completamente decorata in stile Ducati.