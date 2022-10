Honda Gold Wing, più sicurezza e nuovi colori per il 2023

La Gold Wing di casa Honda si rifà il 'trucco' con nuove colorazioni disponibili. Fin dalla sua introduzione nel 1975, Honda Gold Wing ha sempre rappresentato uno dei punti di riferimento nel campo delle due ruote da viaggio, per comfort, stile, qualità e lusso dell'equipaggiamento. Riprogettata quasi completamente in occasione del modello 2018, con l'evoluzione del suo motore boxer a 6 cilindri (testate a 4 valvole, cambio DCT a 7 rapporti con Walking Mode) e della sospensione anteriore a doppio braccio oscillante, per il 2023 la GL1800 Gold Wing, nelle versioni base e 'Tour', riceve un importante aggiornamento per la sicurezza e nuove colorazioni. In termini di sicurezza, il sistema di monitoraggio pressione pneumatici TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) che indica il valore numerico in Bar sul display LCD di sinistra del cruscotto, prevede ora anche la segnalazione chiara e immediata via schermo TFT della pressione non ottimale degli pneumatici. Questo stesso sistema equipaggia ora anche la versione 'base' che ne era precedentemente sprovvista. Quanto alle colorazioni, la gamma prevista per il 2023 prevede i colori Mat Iridium Gray Metallic e Mat Pearl Morion Black per la GL1800 Gold Wing DCT, il Graphite Black (con coperchi teste in 'brown') per la GL1800 Gold Wing Tour oltre alle tonalità Beta Silver Metallic, Iridium Gray Metallic, Graphite Black (con coperchi teste in 'brown') e Pearl Glare White per la GL1800 Gold Wing Tour DCT/Airbag.