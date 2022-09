Ducati World Première, terzo episodio dedicato all'avventura

Prosegue la programmazione della Ducati World Première, con tutte le novità in cantiere per della casa di Borgo Panigale. Per il terzo episodio della serie dedicata ai prodotti che arriveranno a breve e in programma per questo giovedì, il tema avrà a che vedere con il mondo dell’avventura e dei grandi viaggi, con la presentazione di un nuovo modello pensato in modo particolare per gli amanti delle due ruote alla ricerca di momenti indimenticabili da vivere in sella alla propria moto.

Tutti i dettagli del nuovo modello Ducati verranno svelati giovedì 29 settembre alle ore 16.00 su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.