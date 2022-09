Moto Guzzi Experience, prima tappa dedicata alla fotografia

L'Aquila di Mandello torna in strada con le Moto Guzzi Experience, offerta di avventure on the road in sella ai modelli della gamma Moto Guzzi. L'iniziativa nasce in collaborazione con Enduro Republic ed è rivolta a tutti i motociclisti che vogliono condividere la propria passione per le due ruote in una atmosfera dinamica, tra sport, musica, fotografia e tanto altro.

Il primo appuntamento con la Moto Guzzi Experience Weekend celebra il connubio tra moto e fotografia, al tema di 'Ride and Shoot - Road to Wheels and Waves Italy' e si terrà nel fine settimana dal 7 al 9 ottobre, in concomitanza con la tappa italiana di Wheels and Waves, dove sarà presente anche Moto Guzzi, con le sue moto e la community The Clan. Wheels and Waves è l'evento di riferimento per gli amanti dei motori e di uno stile di vita legato al mare e al viaggio che per la prima volta si sposta dalla location dove è nato, Biarritz, sulle spiagge francesi, per spostarsi in Versilia, a Lido di Camaiore.

'Ride and Shoot - Road to Wheels and Waves Italy' consentirà a tutti i partecipanti di dare libero sfogo alla creatività, catturando su foto gli scorci migliori di un itinerario ricco di panorami. Il percorso, sia asfaltato che sterrato, si snoderà attraverso i territori dell'Appennino Ligure e della Lunigiana/Garfagnana, con viste sul mare e sulle Alpi Apuane.

Ogni partecipante avrà in dotazione una fotocamera a pellicola, per rivivere il fascino della fotografia analogica.

Al termine del viaggio ad ognuno verrà inviato, oltre ai negativi sviluppati, anche un pacchetto di contenuti foto e video dedicati alla singola esperienza di ogni rider. Le moto a disposizione saranno le Moto Guzzi V7 Stone, V85 TT e V85 TT Travel. Per permettere a tutti di affrontare il viaggio in assoluta serenità sono stati studiati due differenti percorsi, entrambi con partenza dal campo base di Enduro Republic, a Grazzano Visconti, nel piacentino.