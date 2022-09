Bmw R18, il big boxer 'suona' con Akrapovič

Nell'ampio catalogo di Bmw Motorrad dedicato alla personalizzazione della R 18, arrivano anche i nuovi silenziatori posteriori Akrapovič. Più corti di 97 mm rispetto ai due silenziatori posteriori di serie, i due elementi sono realizzati in resistente acciaio inossidabile, rivestiti in nero opaco e, insieme a un terminale argentato regolabile a passi di 90 gradi, conferiscono alla parte posteriore della R 18 un aspetto più sportivo.

Il simbolo stilizzato del marchio Bmw al centro del tappo terminale serve da dettaglio di alta qualità e da segno distintivo. Una piastra di protezione dal calore, avvitata nell'area del raccordo del collettore dei silenziatori posteriori slip-on, protegge invece le calzature del pilota. Con un peso complessivo di 8,2 kg, i due silenziatori posteriori Akrapovič sono complessivamente più leggeri di 1 kg rispetto ai modelli standard, sottolineando così il carattere sportivo.

I nuovi silenziatori posteriori sono stati ottimizzati per il 'Big Boxer' da 1.802 centimetri cubici della R 18 e garantiscono un suono particolarmente corposo e potente. Non è necessario inserire questi silenziatori posteriori nei documenti del veicolo, poiché omologati insieme al veicolo completo.