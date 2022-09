Honda Hornet, per il 'concept' un motore tutto nuovo

A pochi mesi di distanza dai bozzetti di design mostrati a maggio, Honda ha fornito ulteriori informazioni sui progressi del processo di sviluppo della nuova Hornet Concept. Le nuove rivelazioni riguardano il motore completamente nuovo, un bicilindrico parallelo di 755 cc con distribuzione Unicam a 8 valvole, capace di una potenza massima di 92 CV (67,5 kW) a 9.500 giri/min e di una coppia massima di 75 Nm a 7.250 giri/min.

Compatto e leggero, il motore prosegue nel solco della lunga tradizione Hornet, fatta di motori pronti a salire di giri e dall'erogazione progressiva fino al limitatore. Oltre alla spinta agli alti regimi, il nuovo motore eroga una coppia consistente già dai bassi e medi regimi, per consentire istantanee accelerazioni e pronte riprese con qualsiasi marcia inserita. Infine, il 'sound' è enfatizzato dal sistema di scarico ad alte prestazioni che emette un suono cupo ai bassi e medi regimi e che diventa graffiante al salire dei giri.

"La Hornet - ha commentato Fuyuki Hosokawa, Capo Progetto dei test - è sempre stata una moto molto speciale per Honda. Le eccitanti, coinvolgenti prestazioni, sono sempre andate a braccetto con una superlativa maneggevolezza. Prima di cominciare questo progetto, abbiamo pensato a lungo e in modo approfondito a che tipo di prestazioni volevamo offrire al pilota. Sapevamo che era essenziale mantenere la tipica cattiveria della Hornet agli alti regimi, ma che allo stesso tempo, in quanto Hornet di nuova generazione per i tempi moderni, volevamo che il motore fornisse una sensazione di coppia davvero sostanziosa". , Per ottenere il tipo di performance desiderata, i tecnici Honda hanno sviluppato un motore bicilindrico a 'corsa corta' tutto nuovo, con manovellismo a 270 gradi. Questo tipo di propulsore consente una buona coppia ai regimi bassi e medi, l'ideale per guidare sia nei tratti urbani che divertirsi tra le curve.