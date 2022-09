Ducati World Premiére, spazio a divertimento e sportività

Torna in scena la Ducati World Premiére, con il viaggio attraverso i nuovi modelli della casa di Borgo Panigale presentati online e che domani farà tappa all'Episodio 2, intitolato 'Ready for More?' La web series, dopo il successo delle passate stagioni, ha riaperto il sipario all'inizio di settembre con una nuova serie di episodi dedicati alle novità Ducati, con un programma che prevede un totale di sette episodi, ciascuno con un tema differente.

I nuovi episodi della World Premiére sveleranno tutte le novità della gamma 2023 e nelle sette puntate i progettisti Ducati saranno i protagonisti della scena, chiamati a raccontare nel dettaglio il progetto di ogni singola moto. Gli episodi saranno disponibili in streaming sul sito e sui canali social Ducati.

Nel secondo episodio della web series 2023 la Casa di Borgo Panigale presenterà un nuovo modello che punta con decisione sui concetti di divertimento e sportività. Tutti i dettagli della moto verranno svelati giovedì 15 settembre, alle 16, su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.