Moto Guzzi celebra 100 anni, a Mandello 60mila appassionati

Oltre 60mila appassionati a Mandello del Lario (Lecco) per festeggiare i primi cento anni di Moto Guzzi. E' l'affluenza record registrata all'edizione 2022 delle Giornate Mondiali Moto Guzzi, che dà la misura della passione per uno dei marchi più nobili e amati al mondo che nel 2021 ha festeggiato i suoi primi cento anni.

La festa dei primi cento anni, rimandata di un anno a causa della pandemia, era considerata un appuntamento imperdibile per tanti 'Guzzisti' che hanno programmato il proprio pellegrinaggio con anni di anticipo, facendo registrare un sold out totale in tutte le strutture di in riva al Lario, si legge in una nota.

Per l'evento gli appassionati, molti dei quali rigorosamente in sella alla propria motocicletta, sono arrivati a Mandello da ogni parte del globo. Si sono registrate presenze da ogni paese d'Europa, ma anche dagli Stati Uniti, Sud America, Australia e Indonesia.

Protagonista indiscussa dello show di questa edizione, la nuova e attesissima Moto Guzzi V100 Mandello: presente all'imbocco della Galleria del Vento nella variante cromatica Rosso Magma e al centro del Village nella colorazione Bianco Polare, ha aperto la grande parata del sabato, alle spalle dei Corazzieri sulle California 1400, guidata da Ewan McGregor che si è poi mescolato tra le migliaia di appassionati visitando Museo e fabbrica. La relazione tra la Moto Guzzi e l'attore di origine scozzese è autentica e nasce spontaneamente: la sua prima moto, ha spesso ricordato Ewan, fu una Le Mans usata, da allora ha posseduto almeno una dozzina di Moto Guzzi, l'ultima una V85TT. McGregor aveva già raccontato la sua passione per la Moto Guzzi nel road movie "Long Way Down", quando fece tappa a Mandello del Lario visitando per la prima volta la fabbrica.

Qualche mese dopo riapparve in riva al Lario in occasione delle GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi del 2007, rientrando poi a Londra in sella alla sua bianca California Vintage.

Il Museo e lo storico stabilimento di Mandello del Lario, dove tutte le Moto Guzzi nascono ininterrottamente dal 1921, hanno registrato l'ingresso di oltre 20.000 persone, numero contingentato per ragioni di capienza massima, che hanno preso parte al ricco palinsesto di eventi dedicati.