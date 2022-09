Ducati Streetfhigter V4 Lamborghini, è già 'sold-out'

Una serie speciale e limitata che è andata già tutta esaurita, quella della Ducati Streetfhigter V4 Lamborghini. I modelli della due ruote di Borgo Panigale, nato dalla collaborazione tra Ducati e Lamborghini, sono infatti stati assegnate in poche ore, mandando quindi esaurita la serie numerata e limitata a 630+63 esemplari, protagonista anche del primo episodio della Ducati World Première web series.

"Ducati Streetfighter V4 Lamborghini - ha commentato Francesco Milicia, VP Global Sales & After Sales Ducati - è un progetto incredibile, capace di esprimere una combinazione estrema di sportività, esclusività e fascino. Sin dal primo bozzetto abbiamo pensato che questa moto potesse diventare un pezzo da collezione e la reazione del pubblico presente a Misano nel momento in cui Pecco l'ha svelata ce ne ha dato la certezza.

Le consegne cominceranno ad aprile 2023 e siamo davvero contenti per i ducatisti che hanno prenotato questo gioiello".

La nuova Streetfighter ha confermato la collaborazione tra i due brand rappresentanti della Motor Valley, che nel 2021 aveva già portato alla nascita della serie limitata Diavel 1260 Lamborghini. La Ducati Streetfighter V4 Lamborghini è invece realizzata sulla base tecnica della Panigale V4S 2023, sulla quale il Centro Stile Ducati ha integrato diversi concetti di stile che contraddistinguono la Lamborghini Huracán STO e aggiunto componenti speciali.