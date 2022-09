Benelli Week: a Pesaro si festeggia la casa del Leoncino

Da oggi, fino al 18 settembre, a Pesaro si svolgerà la Benelli Week 2022, l'evento che permetterà ai numerosi fans alla Casa del Leoncino di ritrovarsi e di festeggiare il Brand. La manifestazione è aperta a tutti i motociclisti a prescindere della marca della moto posseduta. Fil rouge dell'happening: il pilota Jarno Saarinen. Quest'anno ricade infatti il 50° anniversario dal trionfo del finlandese al 2° Gran Premio Pesaro Mobili in sella alle Benelli 350 e 500.

Era il 20 agosto 1972. Questa data verrà celebrata durante tutta la settimana grazie ad un fitto programma di appuntamenti. Sono previsti diversi tour alla scoperta delle strade e delle bellezze paesaggistiche, storiche e gastronomiche delle Marche.

Oggi è in programma una motocavalcata di 220 km che porterà i partecipanti a percorrere le curve e i tornanti di due famosi passi appenninici incastonati tra Umbria e Marche.

Gran finale della Benelli Week, domenica 18, con la manifestazione a calendario ASI "La Musica della Moto": in partenza dal Museo Officine Benelli alle 09:00 per terminare a fine giornata sul lungomare pesarese. Per l'occasione le moto da corsa della Casa faranno da staffetta al corteo.