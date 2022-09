Suzuki V-Strom, 20 anni celebrati a suon di 'stories'

Vent'anni di onorata carriera da celebrare anche su Instagram, per Suzuki V-Strom che si racconta attraverso un viaggio virtuale attraverso le avventure che l'hanno consacrata protagonista del mondo sport enduro tourer.

Venti stories, come i vent'anni di V-Strom, sono anche una sorta di conto alla rovescia alla scoperta della quarta generazione della famiglia V-Strom 1050, per rivivere insieme alcune delle pagine di una lunga storia.

Suzuki ha deciso anche di coinvolgere gli utenti della community in questo viaggio, dando la possibilità di raccontare la propria storia di passione, con il messaggio "Certe storie non vanno sognate, ma vissute. Raccontaci la tua".

La destinazione di questo percorso è la presentazione della nuova arrivata della Casa di Hamamatsu, quella V-Strom 1050DE che si fa notare per i suoi caratteristici cerchi a raggi anteriore da 21" e posteriore da 17", sospensioni con maggiore escursione che ne aumentano l'altezza da terra e nuovi sistemi elettronici per una resa fuoristrada da vera Master of Adventure.

La nuova Suzuki V-STROM 1050DE è stata pensata per essere un punto di riferimento in off-road, senza rinunciare al comfort, con la stessa disinvoltura sui percorsi stradali come nelle condizioni più difficili, assecondando il pilota ovunque voglia andare.