Moto Guzzi V100 Mandello, il futuro dell'Aquila è arrivato

L'attesa sembra essere finita per l'arrivo sul mercato della nuova Moto Guzzi V100 Mandello. Per il modello che indica la strada maestra verso il futuro della casa motociclistica lariana, è infatti in partenza uno speciale prebooking in occasione delle Giornate Mondiali Moto Guzzi, in corso a Mandello del Lario per festeggiare i 100 anni del marchio lariano.

Nelle giornate del 10 e 11 settembre sarà possibile prenotarsi per l'acquisto di uno dei primi esemplari di V100 Mandello esclusivamente presso lo storico stabilimento di via Parodi, proprio nel cuore della grande festa Moto Guzzi. A partire dal 12 settembre, poi, lo speciale programma di prebooking continuerà online sul sito motoguzzi.com.

Prenotandosi è possibile scegliere tra le due versioni disponibili, che differiscono per grafiche e contenuti, ovvero Moto Guzzi V100 Mandello, dalla ricca dotazione di serie, oppure Moto Guzzi V100 Mandello S che raggiunge un livello di equipaggiamento e di tecnologia ancora più elevato.

La V100 Mandello è anche la prima Moto Guzzi spinta dal nuovo propulsore 'compact block', dalle raffinate caratteristiche tecniche. La tradizione è rispettata dall'architettura a V trasversale di 90° del bicilindrico, che garantisce l'erogazione della coppia e il suono tipico di Moto Guzzi, ma il progetto è totalmente nuovo e vanta prestazioni brillanti: la potenza è di 115 CV e la coppia è di 105 Nm, con l'82% disponibile già da 3.500 giri/min.

Moto Guzzi V100 Mandello, disponibile nelle colorazioni Bianco Polare e Rosso Magma, è offerta al prezzo di 15.499 Euro, mentre Moto Guzzi V100 Mandello S, proposta nella variante cromatica Verde 2121 e nella sportiva Grigio Avanguardia, è in vendita a 17.999 Euro.