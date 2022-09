Italian Bike Week, al via a Lignano tra strade e offroad

Dall'asfalto allo sterrato, Lignano Sabbiadoro si prepara ad accogliere la nuova edizione dell'Italian Bike Week. L'evento motoradunistico di fine stagione è in programma quest'anno dal 15 al 18 Settembre, quando, oltre al tradizionale programma presso il Luna Park Strabilia, prenderanno il via anche le attività sui percorsi Off Road e Adventure, vera novità dell'edizione 2022, per le quali è stata pensata un'area dedicata, con tracciati su terra e numerose attività.

Le case motociclistiche metteranno in mostra i propri nuovi modelli e permetteranno, con la proposta dei test ride, di provare le nuove gamme adventure, enduro, cross e fuoristrada in generale. Tra le attività in programma c'è anche la 'Risalita del Tagliamento', organizzata da giovedì a domenica da MV Adventure Asd, su un percorso turistico esplorativo di circa 70 km che si snoderà interamente su strade secondarie e perlopiù sterrate, per osservare da vicino il fiume Tagliamento.

Nelle giornate di sabato e domenica torneranno in scena gli Enduro Days, targati MC Sabbiadoro, giunti alla quattordicesima edizione e con un tracciato delimitato dove, chi vorrà, in sella alle proprie moto, potrà divertirsi lungo un percorso fettucciato di oltre 5 chilometri.

Tra le numerose novità di questa edizione dell'Italian Bike Week, c'è anche la 'Cavalcata In Notturna per Moto Tassellate', che partendo dal Luna Park porterà i bicilindrici 'adventure' attraverso le strade di campagna del Friuli, a partire dalle 21 di sabato 17 settembre, fino alle prime ore dell'alba di domenica 18.