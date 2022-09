Yamaha R1 GYTR 2023, la super R1 pensata per la pista

La tecnologia Yamaha Racing per tutti (o quasi) i clienti che vogliono ottenere il meglio dalla loro Serie R, con l'arrivo in scena della R1 GYTR 2023.

Realizzata sulla base della Yamaha R1, collaudata e vincente nelle gare per le moto di serie, WorldSBK e serie nazionali di tutto il mondo, la GYTR 2023, non omologata per l'uso su strada, è fatta per le competizioni e progettata per i clienti che cercano prestazioni e qualità pronte per l'utilizzo in pista.

Progettata per offrire un pacchetto efficiente ai piloti professionisti e amatoriali, la R1 GYTR 2023 è dotata solo dei componenti necessari per il circuito e dispone di oltre 25 componenti GYTR accuratamente selezionati e di un sistema di scarico Akrapovic completo. Tra gli altri vantaggi per i piloti ci sono potenza e capacità di guida superiori, che la rendono utilizzabile per tutti i livelli di capacità, con prestazioni perfezionate in tutti i regimi di giri. L'ampia varietà di opzioni per regolare la centralina rende poi più facile guidare al limite, con un equipaggiamento ottimizzato e un'agilità superiore grazie a una serie di parti ultra leggere. La moto è senza chiave d'accensione e fornita con cavalletto posteriore racing.

Per offrire un servizio migliore ai clienti GYTR, Yamaha ha anche creato il concetto dei GYTR Pro Shop, ovvero il luogo dove piloti professionisti e piloti amatoriali, possono soddisfare tutte le proprie esigenze in termini di ricambi, interagendo con esperti e tecnici delle competizioni. Oggi sono 17 i GYTR Pro Shop in Europa e l'obiettivo è di arrivare a 25 nei prossimi mesi. I negozi sono tutti collegati ai programmi Racing e offrono soluzioni su misura per le moto R1, R6, R7 e R3 dei clienti. A partire da dicembre 2022, i GYTR Pro Shop saranno l'unico luogo dove trovare la nuova R1 GYTR 2023.