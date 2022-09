Suzuki V-Strom 1050 e 1050DE, a ciascuno il suo viaggio

A vent'anni dal lancio della prima V-Strom, Suzuki rinnova la gamma V-Strom 1050 con la sua quarta generazione. Per un futuro sempre più da viaggiatrice, all'insegna del comfort e delle capacità di affrontare qualunque terreno. Il turismo d'avventura a lungo raggio resta nel Dna del fortunato modello della casa di Hamamatsu, che per restare fedele a se stesso ma abbracciare tutte le possibilità legate alle nuove tecnologie, riprende i punti di forza del modello precedente, adottando al contempo caratteristiche nuove o aggiornate.

Con il Model Year 23 la gamma V-Strom 1050 punta su due versioni distinte, una dal taglio turistico più convenzionale e l'altra dalla predisposizione ai grandi raid e all'off-road. La V-Strom 1050DE debutta sul mercato e si rivolge ai motociclisti che cercano una moto che incarni il massimo della versatilità anche lontano dall'asfalto, ma che non imponga compromessi in fatto di comodità anche nell'uso quotidiano. I percorsi stradali e le strade bianche restano invece l'habitat naturale della V-Strom 1050, che compie importanti passi avanti rispetto al passato, grazie a un aggiornamento tecnico profondo che la rende più pratica e piacevole in ogni condizione d'impiego.

V-Strom 1050 e V-Strom1050DE sono equipaggiate con le dotazioni tecniche ed elettroniche più recenti, già adottate dalla 1050XT 2020. Tra queste, l'intera gamma di sistemi di controllo elettronico avanzati che compongono il Suzuki intelligent ride system. Il tutto, però, ottimizzato secondo nuovi parametri e con maggiore attenzione alla massimizzazione del comfort e delle prestazioni per il turismo d'avventura sulle lunghe distanze.

Tra le caratteristiche più evidenti del modello V-Strom 1050, ci sono le ruote in alluminio fuso con pneumatici da 19 pollici all' anteriore e da 17 pollici al posteriore, così come l'ampio parabrezza da turismo con regolazione dell'altezza a sgancio rapido.

Il V-Strom 1050DE, dal canto suo, presenta caratteristiche che mirano a migliorare le prestazioni su superfici non asfaltate. Tra queste, l'adozione di uno pneumatico anteriore da 21 pollici. La moto guadagna poi un'inclinazione e un interasse più lunghi per migliorarne la controllabilità sulla ghiaia e sullo sterrato, una corsa più lunga delle sospensioni per assorbire meglio le asperità delle superfici accidentate e un manubrio più largo, pedane in acciaio più larghe, un paramotore in alluminio e una barra accessori di serie. Non da ultimo, la versione 1050DE introduce anche una nuova modalità Gravel (G) nel sistema di controllo della trazione, dedicato appositamente all'insidiosa guida sulla ghiaia.

Alla base della 'filosofia' che ha ispirato la V-Strom 1050 il messaggio 'The Master of Adventure - Ovunque ti porti il tuo viaggio'. Il risultato ottenuto è frutto degli studi fatti da Suzuki per incontrare le esigenze di un pubblico più vasto e variegato. E pur condividendo il motore, il telaio e i componenti elettronici, le due versioni si rivolgono ora a motociclisti con vocazione diversa.