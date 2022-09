Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, sportiva ed esclusiva

La nuova Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, ispirata alla supersportiva Huracán STO, è stata svelata agli appassionati in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP a Misano. La Streetfighter V4 più estrema mai prodotta è frutto del secondo progetto condiviso tra la Casa di Borgo Panigale e quella di Sant’Agata Bolognese. Il primo, realizzato nel 2020 e ispirato alla Sián aveva dato vita alla Diavel 1260 Lamborghini.

La Streetfighter V4 Lamborghini, realizzata in serie numerata e limitata a 630 esemplari (+ 63 riservati ai clienti Lamborghini proprietari di STO), rielabora in chiave Ducati i concetti che hanno dato vita alla Huracán STO. Per far questo, sulla Streetfighter, sono stati integrati alcuni elementi tecnici e stilistici tipici del DNA della Casa di Sant’Agata Bolognese: parafango anteriore, cover serbatoio, puntale e codino specifici sono stati ricavati estrattori a griglia, sfoghi e prese d’aria che richiamano quelli presenti sulla Huracán STO.

La livrea prevede una colorazione "Verde Citrea" ed "Arancio Dac" con logo STO e numero 63, anno di fondazione della Casa del Toro. Questo numero, moltiplicato per dieci, è quello che ha restituito quel 630 che costituisce la tiratura delle Ducati. Ogni moto sarà accompagnata da certificato di autenticità. Per i 63 clienti Lamborghini che decideranno di acquistare la Streetfighter V4 Lamborghini sarà data la possibilità di estendere la personalizzazione con livrea e cerchi nella stessa colorazione della STO.