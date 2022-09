Bmw Motorrad, in sella con i corsi di Diversamente Disabili

In sella all'insegna dello sport e delle barriere abbattute, per una giornata di motociclismo con l'associazione Di.Di, Diversamente Disabili. Una squadra di volontari di trenta persone, composta da dipendenti di BMW Motorrad Italia e da soci del Federclub, si sono messi a disposizione dell'associazione Diversamente Disabili in occasione della sessione dei corsi di guida dedicati a motociclisti con disabilità che si è tenuta lo scorso primo settembre a Cervesina, nel circuito Tazio Nuvolari.

L'associazione, che è supportata da BMW Italia attraverso il progetto di responsabilità sociale di impresa SpecialMente, offre da diversi anni corsi di guida dedicati a questi motociclisti con moto specificamente modificate e istruttori certificati. Durante questi corsi, in cui le parti di teoria si alternano a quelle pratiche, i partecipanti vengono raggruppati in base alle specifiche esigenze fisiche e quindi assegnati all'istruttore che insegnerà loro a usare le moto e a guidarle in sicurezza.

Nella squadra degli istruttori di Di.Di. figurano anche istruttori che a loro volta hanno subìto incidenti che hanno causato loro disabilità, dando quindi un significativo valore aggiunto per un approccio psico-didattico ottimale.

Nella sessione del 1° settembre a Cervesina si sono svolte in parallelo tre attività principali. Il corso di guida per moto dedicato a motociclisti con disabilità è alla base dell'attività di questa associazione.

Il corso sulle le Pit Bike, che è stato invece inserito nel programma negli ultimi anni e ha permesso di offrire questa esperienza anche a quelle persone che per età o per condizione psico-fisica non potrebbe guidare una moto più grande. Infine, è stato organizzato un corso base di avvicinamento alla pista per quei motociclisti normodotati che da sempre vanno in moto ma non sono mai scesi tra i cordoli e preferiscono farlo in un contesto più rilassato e lontano da un clima competitivo.

"Era dall'inizio della pandemia - ha spiegato Emiliano Malagoli, presidente e fondatore di Di.Di. nonché pilota paraolimpico di livello internazionale - che nel calendario dei corsi dell'associazione Di.Di. mancava un appuntamento nel nord Italia e la volontà di essere vicini anche in modo concreto a questi ragazzi era molto forte. Organizzare dei corsi di guida di questo tipo è complicato, le esigenze dei partecipanti sono molteplici a causa della loro situazione fisica e c'è bisogno di tante risorse, di tante persone che, rimboccate le maniche, aiutino nella gestione dei partecipanti".