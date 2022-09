Harley Davidson Low Rider, El Diablo è tributo agli anni '80

Si chiama El Diablo la nuova versione di Harley-Davidson Low Rider. Per l'ultima arrivata della gamma Icons Collection è prevista una produzione in edizione limitata, come omaggio a una tendenza stilistica americana dedicata alle due ruote e con origine nella West Coast. Caratteristica principale, quella di combinare le performance di una sport-touring ad una verniciatura con contrasti tono su tono applicati a mano e alla potenza sonora del sistema audio Rockford Fosgate .

"Low Rider El Diablo è un'espressione moderna dell'iconica Harley-Davidson FXRT del 1983 - ha dichiarato Brad Richards, Vice President of Design and Creative Director di Motorcycles Harley-Davidson - e una rappresentazione dei tempi creativi in cui è nata. Incarna lo spirito della controcultura nel Sud della California anni '80 ma in modo contemporaneo, con una colorazione personalizzata e realizzata con straordinaria cura, compreso il pinstriping a contrasto che richiama direttamente l'FXRT originale". La nuova arrivata della casa di Milwaukee, fa parte della gamma Icons Collection, ovvero quei modelli ispirati ad alcuni dei modelli più riconoscibili e ricercati di Harley. Ciascuna Icon della collezione celebra i colori, il design e le parti distintive di Harley-Davidson, insieme alla tecnologia più innovativa.

Si tratta di una collezione limitata e ogni modello è numerato e prodotto una sola volta. Una nuova Icon debutterà con cadenza regolare, con non più di due moto prodotte ogni anno. Il modello Low Rider El Diablo unisce il comfort delle borse rigide da Touring e della carena montata direttamente sul telaio alla reattività e alle performance del telaio Harley-Davidson Softail e alla potenza del propulsore V-Twin Milwaukee-Eight 117. La produzione globale del modello sarà limitata a 1.500 esemplari numerati, che raggiungeranno i concessionari Harley Davidson nell'autunno 2022, ad un prezzo consigliato di 30.500 euro.