Ducati World Premiére, si riparte il 2 settembre

Torna in scena la Ducati World Premiére, ovvero i nuovi modelli della casa di Borgo Panigale presentati online. La web series, dopo il successo delle passate stagioni, aprirà una nuova serie di episodi dedicati alle novità Ducati, a partire dal prossimo 2 settembre, per poi proseguire fino al 7 novembre, per un totale di sette episodi, ciascuno con un tema differente.

I nuovi episodi della World Premiére sveleranno tutte le novità della gamma 2023 e nelle sette puntate i progettisti Ducati saranno i protagonisti della scena, chiamati a raccontare nel dettaglio il progetto di ogni singola moto. Gli episodi saranno disponibili in streaming sul sito e sui canali social Ducati. Tutti gli episodi avranno inizio alle 18,30 e il primo sarà intitolato 'The Unexpected'. A seguire, il 15 settembre sarà la volta di 'Ready for more?', il 29 settembre di 'Unlock Earth' e il 7 ottobre di 'This is racing'. Il tema del quinto episodio, il 20 ottobre, sarà invece 'Push forward', seguito da 'Dare to the bold' il 28 ottobre e 'Next Gen Freedom' il 7 novembre.