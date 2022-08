Parigi, da primo settembre sosta a pagamento per due ruote

Gli utenti parigini delle due ruote, degli scooter alle moto più potenti, sono in fibrillazione perché dal prossimo primo settembre verrà vietata la sosta libera (e spesso selvaggia) di questi insostituibili mezzi di mobilità urbana. Dalla stessa data diventerà obbligatorio il pagamento di un ticket da cui sono esentati solo i modelli elettrici.

Al momento sono già stati realizzati 43mila stalli di sosta per due ruote, con specifica segnaletica orizzontale e verticale, un numero ritenuto largamente insufficiente dagli utenti visto che ogni giorno si stima che a Parigi, tra residenti e pendolari, circolino più di 100mila due ruote.

Il costo del parcheggio sarà di 3 euro l'ora negli Arrondissement dal primo all'undicesimo, cioè quelli centrali, mentre nel resto della capitale scooter e moto pagheranno 2 euro l'ora. Anche le applicazioni di pagamento come ParkNow o Flowbird sono state aggiornate per poter offrire le nuove tariffe per le due ruote.

Per agevolare i lavoratori e soprattutto i residenti, l'amministrazione di Parigi ha negoziato tariffe agevolate con i gestori dei parcheggi sotterranee, con un costo annuo che dovrebbe essere compreso tra 770 e 990 euro all'anno a seconda degli Arrondissement.

L'amministrazione di Parigi ha già aggiornato tutti i suoi parchimetri, ed ha comunicato che - senza un periodo di tolleranza iniziale visto che già il termine di settembre rappresentava uno spostamento delle date inizialmente fissate - scatteranno da subito le sanzioni: multa di 37,5 euro per Arrondissement centrali (dal primo all'undicesimo) e di 25 euro negli altri.