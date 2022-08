Ducati, ultima tappa in montagna per il Multistrada Tour

E' in programma per il fine settimana del 2, 3 e 4 settembre la tappa conclusiva del 'Multistrada Tour - Alpen Edition', organizzata da Ducati sui passi di montagna intorno a Campitello di Fassa. Quello allestito nel comune trentino rappresenta l'ultimo appuntamento di un progetto che nel corso dei mesi estivi ha permesso a tanti motociclisti di vivere un'esperienza su due ruote in alcuni dei luoghi più significativi dell'arco alpino italiano (Sestriere, Ponte di Legno, Bormio, La Thuile e Cortina d'Ampezzo) in sella alla Multistrada V4.

La formula pensata da Ducati per il 'Multistrada Tour - Alpen Edition' è quella che propone itinerari di durata variabile, ma compresa tra una e due ore, studiati nel dettaglio per valorizzare al massimo le doti dinamiche della Multistrada V4 della casa di Borgo Panigale .

I partecipanti sono accompagnati dalla presenza di uno staff qualificato per tutta la durata della prova, a partire da un brief tecnico iniziale per conoscere i dettagli della moto e del percorso, a cui fanno seguito alcuni momenti di condivisione delle sensazioni di guida organizzati a metà e al termine dell'esperienza. La prenotazione del test è completamente gratuita e si può attivare attraverso la sezione apposita del sito Ducati.com.