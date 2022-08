MotoGP: la stagione 2023 si aprirà in Portogallo

Il Gran Premio del Portogallo sarà il primo evento del motomondiale MotoGP 2023, con l'Autodromo Internacional do Algarve che ospiterà l'apertura della stagione dal 24 al 26 marzo.

Il calendario completo e provvisorio del MotoGP 2023 sarà pubblicato dalla FIM successivamente, ma il primo evento può già essere confermato.

Il GP del Portogallo 2023 segnerà la prima volta che il calendario inizia in Europa dal 2006 e sarà solo la terza gara di apertura della stagione che si terrà in Europa in più di tre decenni. Sarà anche la prima volta che il Portogallo ospita la prima gara dell'anno.

Ci saranno anche test ufficiali pre-stagionali che si terranno a Portimão nelle settimane precedenti l'evento, le cui date saranno presto confermate.