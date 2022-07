Moto: +82% veicoli elettrici nei primi sei mesi del 2022

Cresce dell'82,2% il mercato delle due ruote a trazione elettrica nel primo semestre 2022 sullo stesso periodo dell'anno precedente, portando l'incidenza dei veicoli a zero emissioni sul totale del mercato al 5,3%.

Rispetto al 2021 sono stati immatricolati 3.463 ciclomotori, pari a un +77,4%, 5.315 scooter (+93,4%) e 393 moto (+18%). A riferirlo è Confindustria Ancma, l'associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori.

Con il sostegno degli incentivi all'acquisto, quelli elettrici sono i segmenti più utilizzati negli spostamenti in città a trainare un mercato in ottima salute, che mostra numeri molto positivi anche sotto la voce quadricicli elettrici con 3301 unità vendute, pari a un incremento record del 157,8%. Il peso delle aziende del Made in Italy nel comparto raggiungono una quota di mercato complessiva del 31,3%.

Per quanto riguarda il mercato e-bike, le stime di Ancma descrivono un andamento stabile nei primi sei mesi dell'anno: dopo gli ottimi numeri del 2020 e l'ulteriore +5% con oltre 295mila pezzi venduti nel 2021, la bicicletta a pedalata assistita continuerebbe la sua corsa senza significativi aumenti rispetto agli anni precedenti.

"L'industria del settore sta rispondendo brillantemente alla crescente domanda di nuova mobilità - commenta il presidente Gruppo Veicoli Elettrici dell'associazione, Gary Fabris - resa viva anche dell'esigenze post pandemiche, soprattutto in ambito urbano. E questo riafferma il ruolo fondamentale del nostro comparto e delle due ruote nel soddisfare la necessità di spostamenti più sostenibili e veloci all'interno di contesti cittadini sempre più complessi e sfidanti". I prodotti, sottolinea, "sono sempre più performanti e fruibili, tuttavia malgrado la significativa crescita in termini percentuali, il mercato ha bisogno di sostegno per diventare maturo anche in termini di volume: per questo gli incentivi governativi rappresentano un aiuto strategico fondamentale, anche per promuovere culturalmente la diffusione di questi veicoli".