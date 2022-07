Horwin EK3, scooter elettrico tra design e sostenibilità

Si chiama EK3 il nuovo scooter elettrico di Horwin pensato per la mobilità urbana. Realizzato con un design moderno, linee arrotondate e colori brillanti, il veicolo elettrico è stato progettato per un utilizzo quotidiano e per essere agile e scattante nel traffico cittadino, così come confortevole anche negli spostamenti su percorsi medio-lunghi, grazie alla posizione di guida comoda e alle dimensioni pensate appositamente per il mercato europeo.

Sviluppato in linea con i più recenti standard di sicurezza, EK3 è dotato di sistemi ad alta tecnologia come la frenata combinata CBS, le luci a LED, la funzione di ritardo nello spegnimento delle luci, il keyless go. Presenti che display touch-start, cruise control, retromarcia, sistema di allarme antifurto e pneumatici a prova di foratura. Tutte queste dotazioni equipaggiano 'di serie' EK3.

Lo scooter è anche oggetto di una campagna promozionale che consentirà a tutti i potenziali utenti di ricevere parabrezza e portapacchi originali inclusi nel prezzo del veicolo. La promozione, valida fino al prossimo 30 settembre, si potrà ottenere acquistando un EK3 presso uno dei Rivenditori Autorizzati Horwin Italia che aderiscono all'iniziativa. EK3 è disponibile in quattro colori, ovvero nero, grigio e rosso.