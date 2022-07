Ducati, da settembre la nuova World Première digitale

Dopo la festa di qualche giorno fa con il World Ducati Week, per la casa di Borgo Panigale, a settembre, sarà tempo di pensare al 2023. Dopo le vacanze estive ripartirà infatti la stagione della Ducati World Première, ovvero la serie di appuntamenti che ogni anno presenta le novità di Ducati per la stagione successiva. Lo streaming della prima puntata è previsto per venerdì 2 settembre alle ore 19, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

La serie proseguirà poi fino al 7 novembre, quando tutti gli appassionati potranno vedere il modello svelato in anteprima ai Ducatisti partecipanti del World Ducati Week 2022. In totale saranno sette le puntate dedicate alle novità Ducati 2023, che fra settembre, ottobre e novembre rappresenteranno le tappe di un percorso che svelerà online, sul sito Ducati.com, sul canale YouTube e sui social della Casa di Borgo Panigale, la gamma delle novità che saranno poi visibili dal vivo a partire da giovedì 10 novembre, quando EICMA 2022 aprirà i suoi cancelli al pubblico.

Dopo l'appuntamento del 2 settembre, la Ducati World Première 2023 proseguirà il 15 settembre con l'episodio 2 'Ready for More?', il 29 settembre con 'Unlock Earth', il 7 ottobre con 'This is Racing' e poi ancora il 20 con 'Push Forward', il 28 ottobre all'insegna di 'Dare to be Bold' e il 7 novembre, per la puntata finale intitolata 'Next Gen Freedom'.