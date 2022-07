Fiere: al via campagna 'Effetto Eicma' per 79/a esposizione

Cinque volti, cinque istantanee, cinque espressioni che raccontano le emozioni vissute in Eicma: lo chiamano 'Eicma Effect' ed è ciò che racconta la campagna multi- soggetto firmata dall'artista e pubblicitario, Lorenzo Marini, realizzata per l'esposizione internazionale delle due ruote.

Eicma 2022, giunta alla sua 79/a edizione, è in programma nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dall'8 al 13 novembre.

Con questo slogan, Eicma elimina "coraggiosamente" il prodotto dalla propria campagna: l'obiettivo è "celebrare, con un linguaggio differente la reazione, l'emozione che suscita il prodotto stesso esposto sul palcoscenico internazionale che mettiamo a disposizione della nostra industria", spiega il presidente di Eicma, Pietro Meda. "Dietro quei volti - osserva - ci sono tutti gli appassionati, come anche gli operatori, le persone che ruotano attorno all'esposizione e gli espositori con le loro aspettative e desideri: è questo l'effetto Eicma". Si tratta di una campagna "viva e interattiva, che non si esaurisce con la sua pubblicazione e diffusione, ma che ci permette di dialogare con il pubblico": nel corso dell'esposizione sarà allestito un set fotografico permanente per immortalare le "conseguenze positive dell''Effetto Eicma'". Tra le novità c'è anche l'ingresso di Eicma nel mondo del metaverso e del web3, il web della proprietà, "contribuendo alla divulgazione della tecnologia NFT". Si tratta "probabilmente del primo evento fieristico a farlo" e l'obiettivo, spiega Meda, è "entrare in questo macro-ecosistema in modo intelligente e dare nuove opportunità di sviluppo a Eicma stessa e, soprattutto, ai nostri espositori e all'industria di riferimento". In vista dell'esposizione si annunciano "importanti ritorni, così come nuove partecipazioni, sia per quanto riguarda le case costruttrici, sia nella filiera più allargata del nostro settore" osserva il presidente di Confindustria Ancma e e amministratore delegato di EIcma, Paolo Magri. Il 62% degli espositori sono esteri, "sicuramente un dato molto incoraggiante" commenta Magri.