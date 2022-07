Ducati, con Bulgari segna il tempo della velocità

L'orologio Bulgari Alluminium Chronpgraph Ducati Special Edition celebra la nuova collaborazione tra Ducati e Bulgari. Le due aziende hanno celebrato la loro collaborazione durante un evento esclusivo nei giardini del Bulgari Hotel a Milano, che ha fatto da cornice alla presentazione del nuovo orologio, pensato per associare lo stile sportivo della linea Bulgari Aluminium a un inedito quadrante rosso Ducati. Il cronografo con cassa in alluminio dal diametro di 40 mm è impermeabile fino a 100 metri e presenta tre contatori sportivi e il display per la data. I contatori sono ispirati alla grafica del contagiri delle moto Ducati e anche i numeri 10, 11 e 12 sono un richiamo alla casa motociclistica.

"La collaborazione con Bulgari - ha commentato Andrea Ferraresi, Direttore Centro Stile Ducati - testimonia l'impegno di Ducati nell'offrire sempre ai propri appassionati esperienze e prodotti unici, anche quando si tratta di andare oltre la sfera motociclistica. Grazie a valori condivisi e a una visione comune dell'innovazione e del design, oltre a una grande passione per la bellezza, siamo riusciti a fondere elementi stilistici tipicamente Ducati con l'audacia del Cronografo Bulgari Aluminium, dando vita a un orologio sportivo e all'avanguardia che siamo sicuri diventerà per i Ducatisti un oggetto da collezione".

Il Bulgari Aluminium Chronograph Ducati Special Edition è un pezzo da collezione prodotto in serie limitata di mille esemplari, uno dei quali è stato consegnato all' ospite speciale della serata, ovvero il pilota Pecco Bagnaia del Ducati Lenovo Team in MotoGP.

"Questa collaborazione - ha affermato Antoine Pin, Managing Director della Divisione Orologi di Bulgari - è stata una scelta naturale in quanto le nostre due case parlano la stessa lingua: la comune passione per gli oggetti meccanici di alta qualità guidati dall'eccellenza nell'esecuzione. Abbiamo collaborato per creare un'edizione limitata unica che susciterà l'interesse degli appassionati di orologi ma anche degli amanti delle moto.

Il Bulgari Aluminium Chronograph Ducati è già disponibile per l'acquisto nei negozi Bulgari, presso i rivenditori autorizzati e sul sito web della maison di gioielli.