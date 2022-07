Momodesign e Dainese, nata la nuova partnership

È nata una nuova partnership tra Momodesign e il Gruppo Dainese. L’accordo prevede la creazione di una nuova gamma di abbigliamento, calzature, caschi e accessori dedicati alla mobilità urbana e all’outdoor. La partnership tra Dainese e Momodesign si rivolge alla mobilità urbana così come a quella extraurbana, con tecnologia e funzionalità integrate dalle due aziende per muoversi su due ruote in ogni condizione. "L’innovazione e lo stile sono da sempre alla base della strategia di Momodesign - ha commentato Paolo Cattaneo, Amministratore Delegato di Momodesign - e siamo orgogliosi di poter collaborare con Dainese, una realtà leader a livello mondiale che saprà conferire ancora più valore alla nostra identità con un’evoluzione del brand a livello internazionale.

L'accordo per la licenza del brand Momodesign da parte del gruppo Dainese darà vita a nuove collezioni e i prodotti, disegnati dal centro stile Momodesign, progettati e realizzati da Dainese, saranno disponibili presso i negozi Dainese in tutto il mondo, online e in punti vendita selezionati. "Dainese e Momodesign - ha commentato Cristiano Silei, Amministratore Delegato del gruppo Dainese - condividono un obiettivo comune: diffondere il design e la qualità italiana nel mondo, supportando le sfide della mobilità urbana moderna. Accolgo con estremo entusiasmo la partnership con questo prestigioso marchio e sono sicuro che i nostri brand, accomunati da valori condivisi, andranno ad arricchire ulteriormente la gamma offerta ai nostri clienti".