Ducati, sempre più servizi digitali con il Web 3.0

Per il suo ingresso nel Web 3.0, Ducati ha annunciato la partnership con Nft Pro. Con questa collaborazione, la casa motociclistica bolognese conferma quindi l’importanza del mondo digitale per le esperienze che offre ai propri appassionati, motivo per il quale, nel corso dei prossimi mesi, verranno sviluppate una serie di attività nel Web 3.0 attraverso la creazione di nuovi spazi di aggregazione digitali, collezioni di Nft e opportunità di partecipare alle nuove attività tipiche dell’universo Web 3.0.

"Entrare nel Web 3.0 - ha commentato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati - è un altro modo per avvicinarci alla community dei Ducatisti estendendo ulteriormente i servizi loro offerti. Inoltre rappresenta un’opportunità per incontrare e farci conoscere da una nuova community di appassionati del mondo Nft, dando loro la possibilità di vivere delle esperienze uniche in stile Ducati e collezionare gli asset digitali che svilupperemo esclusivamente per questa nuova dimensione della marca".

Ducati non è nuova ai servizi digitali, già utilizzati dall'azienda di Borgo Panigale per coinvolgere la grande community di fan di tutto il mondo. Alcuni esempi della prima era digitale di Ducati sono la vendita della prima moto on-line avvenuta il 1 gennaio 2000, la creazione di un blog dedicato allo scambio di opinioni fra i Ducatisti e il top management dell’azienda (Desmoblog) o anche le chat con i piloti di Ducati Corse. L’ingresso del mondo Web 3.0 è quindi una sorta di naturale evoluzione della strategia digitale di Ducati, che potrà ora avvalersi anche di nuovi prodotti e servizi che verranno realizzati in collaborazione con Nft Pro.