Vespa, si riempie il cestino e si parte per un Pic Nic

Un cestino refrigerato da riempire e un telo da stendere su un prato, per la nuova Vespa Pic Nic pensata per le gite all'aria aperta. E' l'ultimo allestimento arrivato per Vespa Primavera, che si presenta oggi nella nuova versione Pic Nic, all'insegna della convivialità all'aria aperta, tra glamour e facilità nella guida. L'equipaggiamento dedicato e pensato per la più classica delle gite fuori porta o nei parchi cittadini, è composto da un cestino da pic nic realizzato in legno intrecciato di rattan, contenente una comoda borsa termica rimovibile, e dall'immancabile telo.



Il telo è realizzato in uno speciale tessuto jacquard che riprende il motivo del cestino intrecciato ed è resistente all'acqua. Sia il cestino sia il telo, con tanto di logo Vespa Pic Nic, possono essere trasportati sui portapacchi posteriore e anteriore cromati, di serie su questa speciale versione, arricchiti da una cinghia in cuoio marrone che funziona anche da manico per trasportare a mano il telo ripiegato.

Disponibile nelle colorazioni Verde Pic Nic e Grigio Pic Nic, la nuova Vespa è inoltre caratterizzata da una sella dedicata bicolore, con la seduta beige accostata a una fascia posteriore color testa e un particolare motivo a intreccio. La sella è inoltre impreziosita da un cadenino grigio chiaro e da una cinghia con bandiera tricolore. La tonalità testa di moro compare anche negli inserti in gomma sulle pedane poggiapiedi e sul frontale, nei fregi del tipico cravattino. L'allestimento si distingue anche per i profili della scocca cromati e per i cerchi ruota verniciati in grigio con bordi diamantati. Come su ogni edizione speciale di Vespa, una targhetta sul retroscudo ne identifica la serie.

In Italia Vespa Pic Nic sarà disponibile presso i concessionari Vespa a partire dal mese di luglio, nelle motorizzazioni i-get 50 e 125, al prezzo di 4.699 Euro e 5.699 Euro.