Pirelli: Scorpion, aggiornata la gamma Enduro e MTB

Il mercato MTB si arricchisce di modelli sempre più performanti e Pirelli lo segue, con il rinnovamento dedicato alle bici da enduro. E' il caso delle linee Scorpion Enduro e Scorpion E-MTB, firmate dal produttore che con i rinnovati Scorpion Enduro M e Scorpion E-MTB M puntano a chi usa la MTB per divertirsi con lunghi giri in montagna ma non disdegna, all'occasione, la partecipazione a qualche gara.

Il lancio degli Scorpion dedicati al mondo puramente racing di EWS e World Cup DH, in fase di sviluppo in collaborazione con Fabien Barel, è previsto invece nei prossimi mesi.

Ad aumentare la polivalenza del disegno M per Scorpion Enduro e E-MTB è la nuova mescola SmartGRIP Gravity, sviluppata attingendo all'esperienza motorsport di Pirelli nelle competizioni motocross e rally. Nel nuovo mix di materiali progettato dall'R&D di Pirelli, grip chimico, scorrevolezza e resistenza alla lacerazione rimangono elevati.

Nella nuova formulazione si è poi abbassato il valore di rigidezza statica, aumentando così la capacità della gomma di conformarsi al terreno e di ridurre le vibrazioni, incrementando la tenuta e il comfort di guida in situazioni estreme.

Il lavoro di aggiornamento della gamma MTB ha ampliato anche l'offerta di combinazioni di carcasse sui modelli e mescole esistenti. Oggi la gamma Scorpion Enduro è disponibile, oltre che nella versione HardWALL, con protezione da tallone a tallone e inserto di rinforzo in gomma, anche nella più leggera ProWALL, con fianchi rinforzati da un tessuto in nylon.